Un ufficio postale: stabilito il calendario per la consegna delle pensioni in contanti

Pensioni, per chi deve ritirare quella di gennaio ecco il calendario anti assembramento delle Poste Poste italiane ha comunicato il calendario per la riscossione in contanti delle pensioni di gennaio. Si va in giorni diversi in ordine alfabetico per evitare assembramenti

Ititolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution si vedranno accreditata da domani, 28 dicembre, la pensione di gennaio. Chi invece ha una carta Postamat, un Carta Libretto o Postepay Evolution potrà prelevarei contanti dagli ATM Postamat senza, quindi andare allo sportello.

Per chi invece non può fare a meno di recarsi agli uffici postali per incassare il dovuto sono state stabilite alcune date in base al cognome per evitare assembramenti. Ecco il calendario a cui attenersi per la turnazione alfabetica.

I cognomi dalla A alla C lunedì 28 dicembre

dalla D alla G martedì 29 dicembre

dalla H alla M mercoledì 30 dicembre

dalla N alla R giovedì mattina 31 dicembre

dalla S alla Z sabato mattina 2 gennaio.

Chi ha 75 anni o più e riceve la pensione in contanti può riceverla gratuitamente a casa delegando al ritiro i Carabinieri.

