Pedone investito a Busnago in zona cimitero, sul posto l’elisoccorso Eliambulanza a Busnago, zona cimitero, sulla Provinciale 178, per l’investimento di un pedone avvenuto sabato 15 giugno attorno alle 11. Sul posto anche i carabinieri e due ambulanze. La ferita è una donna di 67 anni.

Eliambulanza a Busnago, zona cimitero, sulla Strada Provinciale 178, per l’investimento di un pedone, una donna di 67 anni, avvenuto sabato 15 giugno attorno alle 11. Sul posto anche i carabinieri, che stanno accertando le cause dell’incidente, e due ambulanze. Dopo la stabilizzazione delle condizioni sul posto, la paziente è stata caricata sull’elicottero con classificazione di partenza in codice rosso e diretta all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

(notizia aggiornata)

