Pedemontana: i sindaci del Vimercatese scrivono di nuovo alla Regione, c’è anche Bono di Arcore I sindaci del Vimercatese tornano alla carica per Pedemontana in modo compatto chiedendo un incontro e soprattutto un tavolo per parlare con la Regione Lombardia. Tra i firmatari si è aggiunto Maurizio Bono, primo cittadino di Arcore.

I sindaci del Vimercatese tornano alla carica per Pedemontana in modo compatto con l’aggiunta anche dell’amministrazione di Arcore chiedendo un incontro e soprattutto un tavolo per parlare con la Regione Lombardia. Martedì 5 aprile i primi cittadini della Brianza Est hanno inviato una nuova lettera indirizzata al presidente Attilio Fontana, all’assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi, ad Autostrade Pedemontana e alla Provincia di Monza e Brianza.

«Esprimiamo nuovamente e con ancora più forza la nostra preoccupazione per la mancanza di definizione delle modalità con le quali si intende completare l’infrastruttura. Accanto a ciò, l’ulteriore preoccupazione relativa allo sviluppo del territorio, che sentiamo ostaggio di un progetto approvato con legge obiettivo e quindi definitivo, ma che nello stesso tempo viene messo in discussione dagli enti preposti con scelte alternative – si legge nella missiva dei sindaci - Chiediamo nuovamente e con ancora maggiore forza l’apertura di un intenso e serio tavolo di confronto, anche attraverso il ruolo e le funzioni della presidenza della Provincia di Monza per condividere la riprogettazione complessiva dell’opera e, vista l’estrema importanza e l’urgenza, auspichiamo la prima convocazione con tutte le parti in indirizzo nel più breve tempo possibile».

Questo è il secondo documento firmato dagli amministratori comunali, dopo la missiva dello scorso novembre alla quale Terzi aveva risposto dando disponibilità a un vertice, che però non è mai stato messo a calendario.

A sottoscrivere la nuova lettera sono stati: Francesco Cereda di Vimercate, Simone Sironi di Agrate Brianza, Matteo Baraggia di Aicurzio, Maurizio Bono di Arcore (new entry), Mauro Colombo di Bellusco, Andrea Esposito di Bernareggio, Angelo Mandelli di Burago di Molgora, Marco Corti di Busnago, Monica Buzzini di Caponago, Daniele Nava di Carnate, Davide Fumagalli di Cavenago di Brianza, Giuseppe Colombo di Cornate d’Adda, Massimiliano Rivabeni di Mezzago, Daniel Siccardi di Ornago, Cristian Pulici di Roncello, Kristiina Loukiainen di Ronco Briantino, Carla Della Torre di Sulbiate e Lisa Mandelli di Usmate-Velate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA