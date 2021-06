Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Radaelli Fabrizio)

BRUGHERIO GIARDINI SANTA CATERINA (Foto by Radaelli Fabrizio)

Paura ai giardinetti a Brugherio per l’uomo scalzo che urla e si frusta Due episodi tra mercoledì e giovedì a Brugherio: un uomo è comparso all’improvviso flagellandosi la schiena e gridando.

Urla frasi incomprensibili e si colpisce il dorso nudo con una sorta di frustino: è la descrizione dell’uomo, all’apparenza giovane, che nei giorni scorsi ha seminato il panico tra i frequentatori di due giardinetti in pieno centro a Brugherio.

Mercoledì pomeriggio, attorno alle 16.30, è comparso nel parco che collega viale Lombardia a quello di via Santa Caterina: in quel momento nello spazio giochi c’erano parecchi bambini che, forse, non si sono nemmeno accorti della presenza. I nonni e le mamme, spaventati e preoccupati, si sono precipitati nel tentativo di proteggere i piccoli temendo qualche gesto inconsulto dell’uomo che, pare, si sia allontanato immediatamente. Nessuno di loro, però, sembra abbia chiamato i carabinieri.

La scena si è ripetuta, quasi identica, giovedì mattina nell’area verde tra le vie Galvani e De Gasperi, frequentata a quell’ora da alcuni adulti seduti sulle panchine: lo sconosciuto, scalzo come il giorno precedente, è spuntato praticamente all’improvviso flagellandosi la schiena e gridando. Secondo quanto riferiscono alcuni testimoni non sembra che in nessuna delle due occasioni si sia avvicinato a chi ha incontrato sul suo cammino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA