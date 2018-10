Paura a Triuggio, pianta cade sull’auto di mamma e figlioletta Nel pomeriggio di lunedì 30 ottobre paura in via Emanuele Filiberto a Canonica, Triuggio, per una mamma e la sua bimba di sei anni: una grossa pianta è caduta sulla strada piombando sulla loro auto, una Toyota Yaris.

Paura in via Emanuele Filiberto a Canonica, Triuggio, per una mamma e la sua bimba di sei anni. Nel pomeriggio di lunedì 30 ottobre, verso le 16.30, una grossa pianta è caduta sulla strada piombando sulla loro autovettura, una Toyota Yaris. Fortunatamente la corsa dell’albero verso il basso è stata arrestata dal vicino terrapieno e il tronco si è solo poggiato sul tetto dell’auto senza schiacciarla.

La donna al volante, che abita in paese, ha immediatamente ingranato la marcia portando al sicuro la figlioletta. La strada provinciale SP 135 è rimasta chiusa più di due ore per permettere ai volontari della protezione civile la messa in sicurezza. Sul posto per deviare il traffico verso Tregasio gli agenti della polizia locale.

Ad Albiate, invece, nella tarda serata di lunedì, si è registrata la chiusura temporanea di un tratto di via Gatti per la caduta di grossi rami in corrispondenza del parco Campello. In pieno centro invece, un cipresso si è “adagiato” su una vettura in sosta in via Garibaldi.

