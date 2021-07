Pattuglie serali a Caponago, intanto la polizia locale in tre giorni scopre «otto auto non assicurate, quattro sequestrate»

È stato attivato con l’inizio del mese di luglio il servizio di pattugliamento serale a Caponago. I controlli sono effettuati dagli agenti della polizia locale senza giorni predefiniti.

“La problematica delle serate “borderline” sta colpendo tutte le comunità - ha spiegato la sindaca Monica Buzzini in un post su Facebook - penso all’ordinanza appena emessa a Vimercate, e questo pone una seria riflessone educativa”.

Sempre Buzzini ha riportato sui social i risultati dei servizi polizia locale dei primi tre giorni di luglio: “8 mancate assicurazioni, 24 mancate revisioni, 4 auto sequestrate, 1 sanzione per prostituzione, 10 preavvisi di sosta - ha scritto - Il mio grazie ai nostri agenti per il grande impegno, oltre al resto, per il controllo delle assicurazioni che vede il sequestro diretto di alcuni dei mezzi in circolazione”.

