Pasti “di emergenza” nelle scuole di Arcore e Brugherio dopo l’incendio nel centro cottura di Cinisello A causa di un incendio nel centro cottura di Cinisello Balsamo gli studenti di Arcore, Brugherio e delle scuole servite da Cir Food nel Nord Milano mercoledì riceveranno un pasto “di emergenza”.

Niente lasagne mercoledì per gli studenti di Arcore, Brugherio e delle scuole servite da Cir Food nel Nord Milano. A causa di un incendio nel centro cottura di via Monfalcone a Cinisello Balsamo, nella serata di mercoledì, è stato predisposto un cestino “di emergenza” per garantire il servizio mensa. La stima è di circa 8mila pasti nelle scuole dell’obbligo: a Brugherio verranno servite pizza, mozzarella, pane e snack di frutta.



La comunicazione del Comune di Brugherio

La comunicazione di Arcore





“È stato accertato che non vi sono state emissioni tossiche. I focolai di incendio sono stati domati. Una parte della struttura rimarrà temporaneamente inagibile fino ad esecuzione lavori. Domani (mercoledì, ndr) sarà garantito un pasto di emergenza verosimilmente senza poter dare garanzie del rispetto delle diete. Seguiranno aggiornamenti per i prossimi giorni” ha aggiornato su facebook il sindaco di Cinisello, Daniele Ghilardi.

