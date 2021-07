Pastasciutta antifascista domenica 25 luglio alla Coop Canonica di Triuggio Alla Coop Canonica di Triuggio, domenica 25 luglio, ci sarà la pastasciutta antifascista.

Domenica 25 luglio, nella data della caduta e dell’arresto di Benito Mussolini, Anpi Triuggio e Alta Brianza Est in collaborazione con la Cooperativa Canonica celebrerà l’anniversario mangiando una pastasciutta, nel ricordo di quanto avvenuto nel 1943. L’evento, che si svolgerà presso la sede della Coop Canonica in via Taverna alle 12.30, è su prenotazione. Per partecipare alla “Pastasciutta antifascista” bisogna mandare un messaggio entro venerdì 23 luglio al numero 335.7497871 e prenotare il proprio posto. Menù 15 euro, bevande escluse.

