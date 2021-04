Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Radaelli)

L’allestimento dell’hub (Foto by Marco Radaelli)

Partite le vaccinazioni al palazzetto dello sport “Ezio Perego” di Besana Sono partite al palazzetto dello sport “Ezio Perego” di Besana in Brianza le vaccinazioni anti Covid-19.

Sono iniziate le vaccinazioni anti Covid-19 a Besana in Brianza. Lunedì 19 aprile è stato attivato l’hub al palazzetto dello sport “Ezio Perego” di via De Gasperi, uno dei centri pensati da Ats Brianza per la campagna massiva. Gestito da Asst Brianza, è operativo su 4 linee ma dal 3 maggio dovrebbe arrivare a regime, con un totale di 10 linee attive. Ogni linea dovrebbe garantire 144 somministrazioni giornaliere.

Lunedì mattina erano presenti il direttore generale di Asst Brianza Marco Trivelli e il direttore sociosanitario dell’azienda, Guido Grignaffini, ma anche il sindaco besanese Emanuele Pozzoli con il suo vice Ermo Gallenda e il consigliere regionale della Lega Alessandro Corbetta, anche consigliere comunale.

L’hub al palazzetto è attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Per l’accoglienza e la gestione del flusso sono coinvolti la Protezione civile di Besana e oltre 200 volontari civici (chiaramente su turni). Il percorso di avvicinamento all’ingresso dell’edificio è segnalato lungo il perimetro del palazzetto. Il montaggio della struttura e delle opere per l’afflusso e il deflusso delle persone è stato realizzato dalle tute gialle besanesi, coadiuvate dalle squadre dei gruppi Alpini di Villa Raverio, Capriano, Veduggio e dalla squadra del Gsa - Gruppo sportivo alpini della Sezione di Monza.

