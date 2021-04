Partite le iscrizioni all’asilo nido comunale “Aquilone” di Seregno Sono partite a Seregno le iscrizioni all’asilo nido comunale “Aquilone”.

L’inizio del mese di aprile ha portato con sé l’apertura del periodo di iscrizioni all’asilo nido comunale Aquilone di via Marzabotto a Seregno, per l’annata scolastica 2021-’22. Gli interessati dovranno far pervenire le loro domande, corredate dall’attestazione Isee in corso di validità, all’indirizzo mail [email protected], entro la scadenza del 14 maggio. Un’apposita commissione provvederà poi ad elaborare una graduatoria e l’accesso dei bambini all’attività didattica sarà definito in base ai posti effettivamente disponibili. Una prima graduatoria provvisoria, che indicherà anche le ammissioni, sarà pubblicata sul sito internet comunale www.comune.seregno.mb.it, entro il 21 maggio.

Da quel momento, nel caso venissero riscontrati errori di valutazione, gli interessati avranno un tempo massimo di cinque giorni lavorativi per proporre ricorso al dirigente, attraverso un’istanza scritta di riesame. L’obiettivo finale è di disporre della graduatoria definitiva entro il 4 giugno. La conferma dell’accettazione del posto dovrà avvenire tramite il versamento di una cauzione di 30 euro, entro i due giorni dalla chiamata. L’eventuale rinuncia dovrà al contrario essere comunicata all’indirizzo mail [email protected] Nel periodo riservato alle iscrizioni, sono stati calendarizzati tre open day online, per le giornate del 13 e del 20 aprile e del 4 maggio, tra le 16 e le 18, attraverso la piattaforma Go to meeting. Per partecipare, è richiesto di prenotarsi entro il giovedì precedente l’incontro, all’indirizzo mail soprariportato.

