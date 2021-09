Partirà lunedì 4 ottobre il servizio pre e post scuola per la scuola dell’infanzia e la primaria di Renate Alla scuola dell’infanzia e a quella primaria di Renate partirà il servizio di pre e post scuola a partire da lunedì 4ottobre.

Lunedì 4 ottobre verrà attivato con la cooperativa “L’Airone” il servizio di pre e post scuola per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria di Renate. Il servizio sarà attivo dalle 7.30 alle 8 e dalle 15.30 alle 18 per l’asilo; dalle 7.30 alle 8.15 e dalle 16.20 alle 18 per la primaria. Il costo varia in base al numero di iscritti: si va da un massimo di 440 euro a un minimo di 288 euro per il pre scuola e da 800 a 360 euro per il post scuola. Le tariffe sono annuali, da saldare in due rate.

