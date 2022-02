Parte in biblioteca a Giussano un progetto per la promozione dell’area bambini-ragazzi Promuovere l’area bambini-ragazzi: ecco il nuovo progetto che coingolge la biblioteca di Giussano.

Sulla scia del successo del progetto “Giussano che legge” che nel 2021 ha coinvolto i ragazzi e i bambini in un percorso di avvicinamento alla lettura, la giunta Citterio ha deciso di attivare presso la biblioteca comunale “Don Rinaldo Beretta” un progetto sperimentale, della durata di sei mesi, volto alla promozione dell’area bambini-ragazzi e allo svolgimento di una serie di attività complementari. A tal fine è stata già stanziata una cifra di 10mila euro. Per la realizzazione e la gestione del progetto il Comune ha deciso di avvalersi della collaborazione di un soggetto esterno di adeguata e comprovata esperienza e professionalità nel settore. Il servizio è stato aggiudicato alla cooperativa sociale onlus “La Sorgente di Erba”, che ha offerto uno sconto percentuale pari all’8,38% sull’importo posto a base di gara pari a 9.300 euro. Il progetto, di natura sperimentale, prevede l’organizzazione di attività di promozione della lettura, artistiche e laboratoriali finalizzate allo sviluppo della fruizione della biblioteca da parte dell’utenza giovanile e la realizzazione di iniziative di promozione del libro e della lettura rivolte alle scuole di ogni ordine e grado del territorio, nonché lo sviluppo delle attività di accoglienza utenti, reference e prestito bibliotecario per i ragazzi. Saranno inoltre potenziate le attività di comunicazione e promozione dei servizi bibliotecari e culturali, attraverso l’uso di strumenti informatici, del sito web e dei social network. E verrà migliorata anche l’attività di gestione del patrimonio librario e il monitoraggio dei servizi e costumer satisfaction per le attività proposte. La onlus si occuperà infine degli allestimenti di spazi e locali in occasione di eventi culturali e assistenza al pubblico.

L’obiettivo è riuscire a replicare il successo del progetto “Giussano che legge”, con cui l’assessorato alla Cultura lo scorso anno ha aderito al bando di Fondazione Cariplo, proponendo reading, conferenze, rappresentazioni teatrali, incontri con gli autori, letture collettive di libri e laboratori per bambini, che hanno riavvicinato con successo i cittadini, e in particolare i più piccoli, al mondo del libro e della letteratura.

