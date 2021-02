Parliamo di libri: la biblioteca di Triuggio lancia “La libertà di non leggere” Si tratta di uno spazio aperto per parlare di libri, incontrarsi e confrontarsi con altri lettori. Il format online verrà lanciato venerdì 19 febbraio e poi proposto ogni 2 settimane sulla pagina Facebook della civica.

La biblioteca comunale di Triuggio lancia l’iniziativa “La libertà di non leggere”, vale a dire uno spazio in rete aperto a tutti per parlare di libri, incontrarsi e confrontarsi con altri lettori. Il format online verrà lanciato venerdì 19 febbraio e poi proposto ogni 2 settimane, in diretta sulla pagina Facebook “Biblioteca di Triuggio” dalle 18.30 alle 19.

”Prendendo come traccia il “Decalogo del lettore”, proposto dallo scrittore Daniel Pennac, alcuni lettori metteranno a confronto le proprie letture, comunicando il piacere di leggere di tutto e su tutto, che può essere coltivato dando libero sfogo alla propria fantasia, ai propri interessi, ai propri sentimenti” comunica la biblioteca, anticipando che il primo incontro sarò proprio incentrato su “questa libertà. Libertà anche...di non leggere”. Per informazioni sull’iniziativa, chiamare lo 0362.970645.

