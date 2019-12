Paris vola a Bormio, Regione Lombardia esulta: «Pronti per l’Olimpiade, il governo faccia la Legge Olimpica» Lombardia promossa a pieni voti, sia sul piano sportivo, con la doppietta dell’italiano Dominik Paris, sia su quello organizzativo in vista delle olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lo hanno detto gli assessori regionali presenti a Bormio.

«Tutto ha funzionato benissimo e la Federazione e il presidente Flavio Roda meritano, sicuramente, un plauso. La nostra sarà l’Olimpiade dell’eccellenza lombarda e italiana. Ora, però, serve al più presto la Legge Olimpica, speriamo che il Governo la promulghi al più presto. L’aspettiamo con ansia per poter partire subito con le opere che permetteranno di raggiungere Bormio più velocemente da Milano, da Cortina e da tutto il Paese». Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, commentando l’impresa di Dominik Paris che dopo il successo di venerdì 27 dicembre nel recupero della gara non disputata in Val Gardena, è stato il più veloce anche sabato 28 nella seconda discesa libera sulla Stelvio ottenendo la così la quinta vittoria a Bormio e la diciottesima in Coppa del Mondo, piazzandosi così anche primo nella classifica generale della Coppa del Mondo di Sci.

Lombardia promossa a pieni voti, sia sul piano sportivo, con la doppietta dell’italiano, sia su quello organizzativo in vista delle olimpiadi di Milano Cortina 2026: così almeno si esprimono il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala, gli assessori regionali Martina Cambiaghi (Sport e Giovani) e Massimo Sertori (Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni) e Rossi. «Si tratta delle prove generali per le nostre Olimpiadi – ha dichiarato Fabrizio Sala -. Si tratta delle prove generali per le nostre Olimpiadi, l’organizzazione è stata impeccabile. Faremo sicuramente una bella figura alle Olimpiadi, l’importante è lavorare in squadra, perché è così che si vincono le battaglie». «Bormio quest’anno è speciale - ha sottolineato l’assessore Martina Cambiaghi -: si respira già il clima olimpico. Il territorio ha risposto in modo meraviglioso all’appuntamento internazionale con il record di spettatori sulla pista e al parterre. I numeri raccontato una Lombardia molto sportiva, ben pronta ad accogliere tante altre manifestazioni sulla neve”.

«Paris vince per la quinta volta di seguito e questo - ha sottolineato l’assessore Massimo Sertori - ci inorgoglisce. La Valtellina sono più che convinto, farà fare una bellissima figura all’Italia intera alle Olimpiadi 2026. L’organizzazione è stata perfetta, all’altezza della situazione. Sulle infrastrutture c’è ancora da fare, il presidente Fontana ha già fatto l’elenco delle opere più importanti e lo ha inviato al Governo. Il territorio ha risposto benissimo, dimostrando di aver capacità di organizzarsi. L’obiettivo è quello di far bella figura alla Lombardia e all’Italia intera».

