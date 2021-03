Pari opportunità al Vanoni di Vimercate: incontro con la scrittrice Francesca Cavallo Parte di un progetto del sodalizio Sloworking dal titolo “Win Win, se una donna lavora ci guadagnano tutti”, finanziata da Regione Lombardia, l’iniziativa “Se non mi metto in gioco non vinco” è, in programma per mercoledì 24 marzo alle 9 in streaming.

Pari opportunità, il Vanoni e Sloworking promuovono un incontro con la scrittrice Francesca Cavallo L’iniziativa “Se non mi metto in gioco non vinco”, in programma per mercoledì 24 marzo alle 9 in streaming, è destinata agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori di Vimercate con Francesca Cavallo coautrice del libro “Storie della buonanotte per bambine ribelli” (edito da Mondadori).

«Incontrare Francesca Cavallo – ha detto dirigente scolastica Elena Centemero – scrittrice di uno dei libri più belli che abbia mai letto è di grande insegnamento. Sarà un’emozione per tutti noi, studenti e docenti. Una grande opportunità che la nostra rete per la diffusione della parità di genere vuole diffondere».

L’iniziativa rientra nel progetto del sodalizio Sloworking dal titolo “Win Win, se una donna lavora ci guadagnano tutti”, finanziata da Regione Lombardia con il bando “Progettare la parità in Lombardia 2019” e sarà presentata nell’ambito della rassegna “Marzo Donna” del Comune di Vimercate, in collaborazione proprio con l’Istituto “Vanoni”. L’incontro sarà a numero chiuso e verrà data priorità agli studenti. Allo stesso sarà possibile iscriversi inviando una mail a [email protected] fino ad esaurimento posti.

