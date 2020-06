Parco di Monza preso d’assalto nel week-end: forze dell’ordine, polizia locale ed esercito a vigilare - FOTO FOTO - Il polmone verde come prevedibile è stato invaso: tavolini pieni nei bar e servizio garantito ad almeno un metro di distanza anche nei chioschi. A scongiurare, per quanto possibile, gli assembramenti ci hanno pensato le forze dell’ordine.

Parco di Monza preso d’assalto, come prevedibile, nel week-end: viale Cavriga e viale Mirabello si sono presentanti come in un qualsiasi fine settimana di quasi estate, non fosse per le mascherine indossate (quasi) da tutti. Tavolini pieni nei bar e servizio garantito ad almeno un metro di distanza anche nei chioschi.

A scongiurare, per quanto possibile, gli assembramenti ci hanno pensato pattuglie dei militari dell’Esercito che hanno girato il polmone verde a bordo di due Defender mentre la polizia locale ha presenziato agli ingressi, così come, personale della Questura, alla Villa Reale.

