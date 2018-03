Parco di Monza invaso dal corso gratuito di corsa: 12 coach per 170 runner Si sono dati appuntamento lunedì in 170 per il primo incontro di corsa collettiva nel parco di Monza. L’idea, nata quasi per caso, frutto della passione di tre runner ha raccolto grazie ai social un vero boom di adesioni. Prossimo appuntamento il 5 aprile.

Si sono dati appuntamento lunedì in 170 per il primo incontro di corsa collettiva nel parco di Monza. L’idea, nata quasi per caso, frutto della passione di Patrizia Sala, Fiorella Cammerata e Mario Gambazza, ha raccolto grazie ai social un vero boom di adesioni.

«Sono felice e incredula e carica per l’entusiasmo che ci hanno trasmesso i tantissimi partecipanti», ha commento Patrizia Sala al termine della prima ora di corsa.

A guidare i corridori, moltissimi alle prime armi insieme ad altri più esperti, un team di dodici runner. «Noi tre eravamo troppo pochi per coordinare un gruppo così ampio, e così abbiamo chiesto la collaborazione di alcuni nostri amici che hanno accettato volentieri di unirsi a noi».

Corsi di corsa nel parco di Monza: i coach

L’iscritto più piccolo ha solo 4 mesi. Lui in realtà si gode l’aria frizzante del parco comodamente seduto nel suo passeggino mentre il papà, iscritto nel gruppo di “camminatori” lo spinge.

«Loro sono la running family, si sono iscritti per incoraggiare la mamma a correre per aiutarla a rimettersi in forma dopo la gravidanza», racconta Patrizia. La più anziana di anni ne ha 79 ma non corre, è lei che si occupa di allestire il ristoro per i corridori. L’iscritta più matura ha 63 anni e una gran voglia di stare al passo con il resto del gruppo.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 5 aprile, dopo di che gli incontri si ripeteranno ogni lunedì fino a settembre, alle 18, all’ingresso di Villasanta. «Visto il grandissimo successo che ha raccolto la nostra idea di un corso di corsa abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni dopo che gli iscritti avevano superato quota 150 – spiega Patrizia -. Ora che la squadra dei coach si è arricchita di nuovi elementi abbiamo potuto riaprire le iscrizioni».

Altrettanto affollata è anche la pagina Facebook “Solo un passo dopo l’altro”, che raccoglie foto, video e soprattutto commenti dei membri del gruppo. Uno spazio per confrontarsi e condividere fatiche e successi, e raccogliere i consigli dei coach su abbigliamento, alimentazione ed esercizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA