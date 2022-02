Parco di Monza: i volontari raccolgono le reticelle che proteggevano le piantine giovani (e che sono cresciute) Una decina di volontari del Comitato per il Parco ha organizzato in collaborazione con il Consorzio Parco e Villa Reale una raccolta delle reticelle che anni fa erano state collocate per proteggere le piantine forestali messe a dimora. Sei sacchi riempiti in tre ore, saranno organizzate nuove uscite.

Una domenica mattina all’insegna delle pulizie per una decina di volontari del Comitato per il Parco coordinati da Matteo Barattieri e Mario Maino. Questa volta gli scrupolosi amici del polmone verde monzese hanno organizzato in collaborazione con il Consorzio Parco e Villa Reale una raccolta delle reticelle che anni fa erano state collocate per proteggere le piantine forestali messe a dimora.

Reticelle rimosse

Ora queste reticelle sono divenute presenze costanti e fastidiose in più punti del parco.

Cesoie alla mano, i volontari in circa tre ore di lavoro ne hanno recise ben quattrocento che hanno poi sistemato in sei sacchi e mezzo della spazzatura.

Gli instancabili “spazzini” si sono mossi lungo la sponda sinistra del Lambro, tra il Ponte Cavriga e un settore poco a monte della chiusa del Molino del Cantone. Di lavoro da fare ce n’è ancora parecchio. Per questo il Comitato ha intenzione di organizzare altri interventi di rimozione.

