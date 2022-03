Parco di Monza: coda di auto in viale Brianza per entrare Domenica 27 marzo il parco di Monza è stato meta preferita da numerose persone: coda di auto in viale Brianza per entrare.

La primavera, la Villa reale in televisione di prima mattina su Rai 1, diversi eventi tra cui la tappa del Giro d’Italia di plogging: domenica 27 marzo il parco di Monza è stato meta preferita da numerose persone. Quelli che l’hanno raggiunto in macchina nel primo pomeriggio però si sono trovati in coda su viale Brianza per accedere al parcheggio di Porta Monza. Molto meglio è andata a chi invece è arrivato in bicicletta.

Da vedere, oltre ai percorsi della Villa e alla mostra Artisti d’Italia al Belvedere, anche la fioritura dei ciliegi: le foto sono qui.

