Parco di Monza: cani, aggressioni e nuove regole (e Park Angels )

Due casi di aggressioni con cani protagonisti al parco di Monza. Sono in molti a non rispettare il regolamento vigente che prevede per i cani il guinzaglio e la museruola. In attesa delle aree di sgambamento (la bozza deve ancora passare il vaglio degli enti coinvolti), arrivano i 40 nuovi volontari istituiti dall’assessorato all’Ambiente: i Park Angels.