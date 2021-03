“Papà oggi: famiglia e normativa”: l’incontro di Fratelli d’Italia Un incontro online per discutere della figura paterna, di famiglia e di leggi: lo ha organizzato Fratelli d’Italia in occasione del 19 marzo.

Nel giorno della festa dei papà, venerdì 19 marzo, Emilia Sipione responsabile dipartimento servizi sociali per la provincia di Monza e Brianza di Fratelli d’Italia e membro del circolo concorezzese, in collaborazione con Antonio Saggese del dipartimento famiglia e genitorialità e Felicia Lella Scaffidi del dipartimento disabilità ha organizzato un evento dal titolo “Papà oggi: famiglia e normativa”.

Una serata per discutere dell’importanza della figura paterna in famiglia escludendo la nomenclatura di genitore 2 quando si definisce il padre all’interno del nucleo familiare. All’incontro online hanno preso parte la dottoressa Désirée Merlini, medico e assessore al Welfare di Monza, e il professor Claudio Besana, docente di Storia economica dell’università Cattolica di Milano e presidente di Offertasociale. Non sono mancati i saluti del presidente provinciale di Fdi Rosario Mancino, del consigliere regionale Federico Romani sempre in quota Fratelli d’Italia e dell’onorevole leghista Massimiliano Capitanio.

