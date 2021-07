Papa Francesco ricoverato per un intervento chirurgico programmato Il pontefice è stato accompagnato nel pomeriggio di domenica 4 luglio per un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. È stato sistemato al decimo piano, negli stessi locali che in passato hanno già ospitato i ricoveri papali, come quelli di Giovanni Paolo II.

Ricovero al policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco. Il pontefice verrà sottoposto già domenica 4 luglio ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L’intervento chirurgico verrà eseguito dal professor Sergio Alfieri e al termine - come riferisce la Sala stampa vaticana - verrà diramato un nuovo bollettino medico.

Come spiega l’agenzia Ansa, la stenosi per la quale Papa Francesco è stato ricoverato per un intervento programmato al Gemelli, è una delle complicanze dei diverticoli che sono benigni e frequentissimi con il crescere dell’età.

Per la degenza al Gemelli papa Francesco è stato sistemato al decimo piano del Policlinico universitario, negli stessi locali che in passato hanno già ospitato i ricoveri papali, come quelli di Giovanni Paolo II. Papa Francesco è il secondo Pontefice ad essere ricoverato, in tutta la storia dei Papi, al Gemelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA