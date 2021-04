Pallavolo femminile: Gaspari confermato sulla panchina della Saugella Monza Il tecnico Marco Gaspari resta alla guida delle ragazze della Saugella Monza anche per la prossima stagione di pallavolo femminile: «Il futuro? Cercheremo di tenere sempre i piedi per terra ed essere ancora più competitivi rispetto a questa stagione».

Panchina riconfermata per Marco Gaspari, che sarà alla guida della Saugella Monza anche nella stagione 2021-2022. I risultati conseguiti dall’allenatore di Ancona nella sua prima annata di tecnico delle pallavoliste rosablu hanno convinto la società a riconfermargli la fiducia.

Classe 1982, dopo due positive stagioni a Casalmaggiore, Gaspari è approdato a Monza dove ha conquistato, con le sue giocatrici, il successo in Cev Cup, il terzo posto al termine della Regular Season (miglior piazzamento di sempre), l’accesso per la seconda volta nella storia della Saugella alla semifinale scudetto, la terza disputa della Final Four di Coppa Italia e la partecipazione alla prossima Champions League, un autentico debutto per la squadra monzese.

Non vanno, inoltre dimenticati, le quattordici vittorie consecutive centrate dalle pallavoliste rosablu tra competizioni italiane ed europee e il record di vittorie casalinghe nella massima categoria: ben diciotto su venti tra Supercoppa italiana, Coppa Italia, Campionato e Cev Cup. Solo due i passi falsi, se così si possono chiamare, all’Arena di Monza: nella settima giornata di regular season con il Conegliano, e nella gara 2 della semifinale scudetto con il Novara, incontro in cui Gaspari era stato sostituito dal vice Parazzoli. Tra i momenti da incorniciare della stagione appena archiviata ci sono anche le sei vittorie su altrettante uscite in Europa, che sono state determinati per alzare al cielo il secondo trofeo continentale del Consorzio Vero Volley dopo la Challenge Cup del 2019. Ora Gaspari, che ha dovuto disertare i play off scudetto per essere risultato positivo al virus, potrà provare a fare ancora meglio cercando di arrivare fino in fondo nel torneo italiano e di guidare le sue atlete alla conquista della Champions League.

Marco Gaspari

La riconferma ha reso il tecnico felice e orgoglioso: «C’è grande voglia di tornare - ha dichiarato - dato che l’ultima gara in cui sono stato in panchina risale alla finale di ritorno della Cev Cup in Turchia. Credo che i ragazzi dello staff siano stati bravi a cercare di portare la squadra più avanti possibile nei play off scudetto». Gaspari, seppur dispiaciuto per essere rimasto fuori “per motivi esterni”, guarda al futuro, a una stagione nuova e ricca di emozioni.

«Ringrazio il presidente, Alessandra Marzari, la cui fiducia è stata importante e il direttore sportivo, Claudio Bonati, con cui si è instaurato un ottimo rapporto lavorativo - ha proseguito- . Voglio però dire grazie a tutto lo staff, che mi ha aiutato nell’inserimento al Vero Volley, e a quelle persone che lavorano per questa realtà. Un pensiero particolare va a loro, che sono dietro le quinte ma che in questa stagione difficile e lunga non ci hanno mai fatto mancare niente». Il tecnico guarda oltre: «Gli obiettivi di questo anno, che erano andare più in fondo possibile alla Cev e centrare un piazzamento Champions, li abbiamo raggiunti - ha sottolineato - Ora puntiamo a vivere la manifestazione europea più importante, consapevoli che serviranno tanti sacrifici e una programmazione il più lineare possibile dopo una parentesi estiva ricca dal punto di vista degli impegni delle atlete con le rispettive nazionali».

Gaspari non si lascia andare ai sogni: «Cercheremo di tenere sempre i piedi per terra - ha concluso - puntando ad essere protagonisti, ragionando gara dopo gara, ed essere ancora più competitivi rispetto a questa stagione».

