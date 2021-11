Pallavolista brianzolo truffato, gli amici lanciano una raccolta fondi online Una raccolta fondi online lanciata dagli amici dopo l’intervista in tv in cui il pallavolista brianzolo Roberto Cazzaniga ha rivelato il peso di una truffa che avrebbe subito per quindici anni.

“Aiutuamo Roby a ricominciare una nuova vita”. Dopo l’intervista in tv in cui il pallavolista brianzolo Roberto Cazzaniga ha rivelato il peso di una truffa che avrebbe subito per quindici anni da una fidanzata inesistente che gli avrebbe sottratto 700mila euro, ora scendono in campo gli amici con una raccolta fondi online su Gofundme per aiutare lo sportivo quarantenne. In una giornata sono state registrate più di 190 donazioni per oltre 8mila euro (sull’obiettivo di 30mila).

“Ciao, mi chiamo Danilo Rinaldi, sono un amico ed ex compagno di squadra di Roberto Cazzaniga - si legge - ho iniziato questa raccolta fondi con un obiettivo ben preciso: aiutare Roberto Cazzaniga a ricominciare una nuova vita, lontano da chi per 15 anni lo ha sfruttato senza alcuna pietà. Nel nostro piccolo, possiamo aiutare Roberto a riprendere la sua vita in mano e poter iniziare finalmente a scrivere il proprio futuro. Il ricavato della raccolta fondi verrà interamente donato al nostro campione”.

