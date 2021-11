Pallavolista brianzolo truffato, la precisazione dell’avvocato Il Cittadino riceve e pubblica una dichiarazione dell’avvocato monzese Luigi Peronetti in merito alla vicenda del pallavolista brianzolo che sarebbe stato truffato da una finta fidanzata.

“È apparso sul sito internet www.ilcittadinomb.it, l’articolo dal titolo “Pallavolista brianzolo truffato per quindici anni da una finta fidanzata: l’incredibile storia di Roberto Cazzaniga”. Ivi si afferma e/o si insinua che la signora Manuela Passero, da me assistita, sia coinvolta in vicende delittuose, aventi come persona offesa il signor Roberto Cazzaniga.

La mia patrocinata si professa assolutamente estranea a qualsivoglia responsabilità in ordine ai fatti “de quibus”, come verrà acclarato dall’Autorità giudiziaria che, sempre a quanto appreso da notizie di stampa, sta indagando sulla vicenda.

Ciò posto, invito formalmente, ex art.8 legge 47 del 1948, a provvedere alla publicazione della presente dichiarazione. Al contempo diffido dal pubblicare ulteriori notizie che lascino – illegittimamente – trasparire insussistenti responsabilità della signora”.

