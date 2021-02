Palestra della scuola Ungaretti di Vimercate: assegnati i lavori per la riqualificazione degli spogliatoi Assegnati i lavori di riqualificazione nei locali attigui alla palestra. «E’ un progetto che avevamo già approvato nel 2020 – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Valeria Calloni – poi rinviato a causa della pandemia».

La prossima estate gli spogliatoi della palestra della scuola elementare Ungaretti cambieranno volto. Nei giorni scorsi sono stati assegnati i lavori di riqualificazione nei locali attigui alla palestra alla ditta F.G.P. S.r.l. di Segrate per un importo di 110mila euro. «Questo è un progetto che avevamo già approvato nel 2020 – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Valeria Calloni – poi per colpa della pandemia provvederemo a eseguirlo appena si chiuderanno le scuole la prossima estate».

Anche perché la struttura viene utilizzata 6 giorni alla settimana non solo dai bambini della scuola primaria di via Lualdi e da diverse società sportive di calcetto, pallavolo e ginnastica dolce per le persone più anziane. Che cosa succederà a questi spogliatoi? Semplice verranno completamente ristrutturati con la sostituzione dei serramenti, porte e finestre, rifatti i bagni, posate nuove piastrelle, risistemati gli impianti, sostituita la controsoffittatura e soprattutto nella parte esterna alla palestra verrà creato un accesso indipendente alla struttura che non obblighi gli atleti ad entrare a scuola per accedere all’impianto sportivo.

«Certamente gli spogliatoi hanno bisogno di un riammodernamento i segni del tempo e l’umidità si vedono tutti – ha proseguito il vicesindaco -. Abbiamo anche deciso di costruire nella recinzione un percorso di ingresso esterno di modo che chi debba entrare in palestra non interferisca con la didattica della scuola». I lavori partiranno al suono dell’ultima campanella dell’anno scolastico 2020-2021 a giugno anche perché secondo il cronoprogramma stilato dai tecnici ci vorranno poco meno di 90 giorni ovvero poco meno di tre mesi per portare a termine l’intervento. Tutto ciò sempre che il Governo non decida di prorogare le lezioni dopo i diversi stop della didattica in presenza per colpa della pandemia.

