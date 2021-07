Palazzo Terragni a Lissone diventa tricolore. Maxi schermo per vedere Italia-Inghilterra A Lissone la torre di Palazzo Terragni è diventata tricolore per supportare la nazionale di calcio impegnata, domenica 11, nella finale degli Europei contro l’Inghilterra. Il match, in città, sarà trasmesso su maxi schermo.

Palazzo Terragni, tra i monumenti simbolo della città di Lissone, diventa tricolore per la Nazionale di calcio. Un omaggio e un buon auspicio per la finale di Euro2020 che domenica 11 luglio vedrà in campo, a Wembley, l’Italia contro l’Inghilterra. Lissone, come tutta la nazione, fa il tifo per gli azzurri e colora lo storico Palazzo di piazza Libertà di bianco, rosso e verde. Non è solo questo a ricordare alla città l’attesa per la partita di domenica 11 perché come già stato per la vittoriosa semifinale contro la Spagna, l’amministrazione comunale di Lissone ripropone il maxischermo: nel cortile della scuola Buonarroti (via dei Platani), alle ore 21, si potrà assistere alla finalissima dell’Europeo di calcio. Per accedere alla visione (199 posti a sedere), è possibile registrarsi tramite la piattaforma apposita, raggiungibile CLICCANDO QUI.

In alternativa, sarà possibile presentarsi con anticipo all’esterno della Buonarroti per consentire le operazioni di registrazione obbligatorie per ottemperare alle normative anti-contagio. L’ingresso è gratuito (fino ad esaurimento dei 199 posti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA