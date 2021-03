Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Radaelli Gianni)

lissone TRICOLORE IN COMUNE (Foto by Radaelli Gianni)

PagoPA e App IO: Lissone Comune 2.0 Quasi 2.000 i pagamenti effettuati solo nel 2020 utilizzando la piattaforma che l’ente ha adottato dal 2017, inoltre prevista l’implementazione e la semplificazione dello Sportello telematico per l’accesso ai servizi comunali.

Quasi 2mila pagamenti effettuati nel corso del 2020 utilizzando la piattaforma PagoPA, due nuovi servizi prossimi alla partenza sull’App IO, che consiste nell’evoluzione del servizio Pago PA e che, grazie al cash back, è utilizzata da buona parte dei cittadini lissonesi. Sono alcuni dei numeri relativi alla crescente innovazione tecnologica del Comune di Lissone, che ormai da anni ha adeguato il proprio sistema di pagamenti aderendo a PagoPA, la piattaforma digitale messa a punto da Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) e adottata da tutte le pubbliche amministrazioni italiane. Il 2020 ha infatti confermato l’utilizzo del servizio PagoPA da parte dei cittadini lissonesi per diversi tributi e servizi. Da quando è stato lanciato nel 2017, i pagamenti effettuati attraverso la piattaforma sono stati più di 11mila, di cui 2mila nel solo 2020, nonostante il venir meno di molte attività per effetto delle restrizione imposte dalla pandemia.

I pagamenti tramite piattaforma PagoPA provengono principalmente da canoni di locazione e concessione (701), Cosap (275) e Centri ricreativi estivi (259) il cui numero è stato inevitabilmente ridotto nel 2020 causa pandemia. Attraverso la piattaforma Pago PA sono giunti pagamenti anche inerenti le rette dell’asilo nido comunale (252), rate per rientri da precedenti morosità (142), sanzioni al Codice della Strada (93), lampade votive (78), servizi pre e post scuola (69) e corsi di formazione permanente (43).

«Per il 2021 intendiamo ampliare ulteriormente il numero dei servizi e degli utenti - sottolinea Domenico Colnaghi, assessore con delega all’Innovazione tecnologica - con l’implementazione e la semplificazione dello Sportello telematico per l’accesso ai servizi in cui è sempre più diffuso l’utilizzo dello Spid, che a Lissone è stato attivato da oltre 2 anni».

L’ulteriore passo compiuto nel “mondo digitale” dal Comune di Lissone, è quello di rendere operativi tramite l’App IO il servizio di invio di notifiche (fra cui emissione certificato anagrafico on line, scadenza carta di identità, scadenza permesso di soggiorno, disponibilità ritiro tessere o adesivo elettorale) e la possibilità di inoltrare istanze relative a iscrizioni anagrafiche, albo scrutatori, richiesta di certificati anagrafici online, consultazioni dati anagrafici personali e autocertificazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA