Padroni di cani maleducati, Briosco vi stanga: quattro multe in pochi giorni Briosco ha dichiarato guerra ai padroni di cani maleducati: e così, in pochi giorni, sono state quattro le multe comminate ad altrettanti irresponsabili.

Giro di vite contro i padroni di cani indisciplinati. In poco più di una settimana gli agenti della polizia locale hanno già sanzionato quattro famiglie residenti in paese. Nei primi due casi, a Briosco capoluogo, si trattava di padroni che non hanno raccolto le deiezioni dell’amico a quattro zampe, colti sul fatto sono stati multati. Dovranno versare 50 euro nelle casse del Comune. Il terzo e quarto caso invece sono stai registrati in frazione, a Fornaci. Qui due famiglie sono state sanzionate per malgoverno dell’animale ovvero i cani in questione venivano lasciati liberi di girovagare sulla pubblica strada senza alcun controllo. Anche qui ammenda da 50 euro a testa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA