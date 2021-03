Paderno, le voci corrono e il medico espone il cartello contro “disinformati e malelingue”: «Non vado in pensione» La dottoressa Vailati di Paderno Dugnano non va in pensione. Le voci corrono veloci e il medico di famiglia le ferma con un cartello contro “voci disinformate e malelingue”.

Un cartello affisso vicino all’ingresso dello studio medico, per mettere a tacere le voci false: «Comunico che non vado in pensione. Smentendo voci disinformate e di malelingue». E quel “Non” è sottolineato. La dottoressa Fiorenza Vailati, medico di famiglia di Paderno Dugnano, con specializzazione in scienza dell’alimentazione, che ha visto crescere e ha assistito intere generazioni di padernesi nel suo studio del quartiere di Palazzolo, per una volta ha perso il suo proverbiale aplomb e ha voluto mettere in chiaro le cose.

Un atteggiamento inusuale per la professione medica ma evidentemente obbligato, per questa professionista tra le più stimate della città. La dottoressa Vailati ha voluto parlare ai suoi pazienti e ai palazzolesi spiegando che non ha alcuna intenzione di gettare la spugna e andare in pensione.

Un po’ il covid, un po’ la situazione di emergenza che impedisce all’utenza di incontrare di persona il proprio medico di base, un po’ qualche gossip maligno gratuito, e le voci false e tendenziose si sono diffuse alla velocità della luce a Palazzolo.

Il cartello scaccia-gossip di questa specialista classe 1954 è di buon augurio anche per i tanti che da mesi lottano con il Covid anche nella categoria dei medici di questo quartiere nord della città di Paderno: dal 25 ottobre scorso, giorno del ricovero in Fiera, il dottor Giuseppe Spinelli, medico dentista palazzolese e animatore dell’associazione Amici del Viale Bagatti, lotta con le conseguenze del contagio e, in convalescenza a Milano, sta recuperando velocemente e potrebbe essere dimesso entro due settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA