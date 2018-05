Paderno e Muggiò: scuole protagoniste a Milano food city con Coldiretti La 1E dell’istituto comprensivo Allende di Paderno Dugnano tra i progetti premiati al concorso “Siamo come mangiamo”, al quale ha partecipato anche l’istituto comprensivo D’Acquisto di Muggiò

La Brianza protagonista al concorso “Siamo ciò che mangiamo” organizzato dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza nell’ambito del percorso educativo melle scuole. Tra i progetti premiati, infatti, c’è anche “Dal seme al pane” della 1E dell’istituto omnicomprensivo Allende di Paderno Dugnano, una riproduzione tridimensionale dedicata alle stagioni del grano, dalla semina alla lavorazione e un libro sulle differenti tipologia del pane. Al concorso ha partecipato anche l’istituto comprensivo Salvo D’Acquisto di Muggiò.

Un concorso celebrato in occasione della festa delle scuole a Palazzo Turati per Milano Food City con 300 bambini di elementari e medie .

“L’appuntamento – spiega Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti di Milano, Lodi, Monza e Brianza – rappresenta il momento conclusivo del progetto di educazione alimentare che quest’anno abbiamo promosso come Coldiretti interprovinciale in una decina di istituti primari e secondari sul territorio Città metropolitana di Milano e nella provincia di Monza Brianza. Un’iniziativa con la quale abbiamo raggiunto complessivamente oltre mille studenti tra i 6 e i 14 anni”.

In tutta la Lombardia – spiega la Coldiretti regionale – sono stati più di 20 mila gli alunni coinvolti, durante quest’anno scolastico, nei progetti di didattica sul cibo e sull’agricoltura organizzati nelle classi dagli esperti Coldiretti. “E’ necessario partire dai ragazzi per educare i consumatori di domani all’importanza di una dieta sana, completa ed equilibrata – chiarisce Alessandro Rota - ma vogliamo anche che imparino a conoscere come nascono i prodotti del vero agroalimentare Made in Italy. Ecco perché quest’anno collaboriamo anche con la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi per l’iniziativa ‘Latte Days’, che promuove il consumo del latte e dei suoi derivati tra le nuove generazioni”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA