Paderno Dugnano: uomo muore schiacciato da un furgone nella sua officina

Un uomo è morto in un incidente nell’officina meccanica di sua proprietà. È successo sabato sera a Paderno Dugnano, l’allarme ai soccorsi è stato dato dai familiari che stavano aspettando il 55enne per la cena. Sul posto, in via Brigate Partigiane, ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. La moglie arrivata poco prima delle 23 ha accusato un malore.

Secondo una ricostruzione, riportata anche da fonti d’agenzia, l’uomo è rimasto schiacciato sotto un furgone a causa di un malfunzionamento del ponte idraulico sotto cui stava lavorando. Rilievi a cura dei tecnici di Ats.

