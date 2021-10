PADERNO - SERPENTE VIA EDERA (Foto by Pier Mastantuono)

Paderno Dugnano, un serpente vicino all’area del mercato: «Segnalate se lo vedete» È caccia al serpente in centro a Dugnano avvistato da una donna a spasso col cane nell’area verde tra il piazzale mercato e il ponte carrabile di via Edera. Nessuna segnalazione alle forze dell’ordine che a maggior ragione invitano a aggiornare in caso di altri incontri.

È caccia al serpente in centro a Dugnano. Un rettile di dimensioni decisamente consistenti, anche più di un metro di lunghezza, è stato avvistato nell’area verde tra il piazzale mercato e il ponte carrabile di via Edera. Ad avvistare la presenza, tra gli altri, una residente della zona che venerdì sera stava facendo il consueto giro col cane al guinzaglio. La donna dopo avere tranquillizzato l’amico a quattro zampe ha provveduto a scattare alcune foto del rettile.

Né la Polizia locale né i carabinieri nella persona del capitano Salvatore Marletta hanno avuto delle segnalazioni. Il che vuol dire che il serpente, forse un colubro o un cervone, sicuramente appartenente alle specie autoctone che proprio in questa fase cercano un rifugio per andare in letargo, si trova ancora “a piede libero”. Vista anche la zona in cui è stato avvistato, tra il luogo del mercato del martedì, le abitazioni e il parcheggio della scuola, le forze dell’ordine raccomandano di segnalare la presenza in caso di ulteriori avvistamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA