Paderno Dugnano: tre ipotesi per il ponte di via Cesare Battisti chiuso da maggio - VIDEO

PADERNO - IL PONTE DI VIA CESARE BATTISTI CHIUSO (Foto by Pier Mastantuono)

Per il ponte di via Cesare Battisti a Paderno Dugnano chiuso al traffico ormai da maggio, ci sono 3 ipotesi progettuali diverse per la costruzione di un bypass provvisorio per scavalcare la ferrovia e il Seveso, in attesa dei lavori di consolidamento e rinforzo dello scavalco esistente.

Dopo il sopralluogo dell’Esercito un paio di settimane fa, ora al vaglio dell’amministrazione Casati ci sono almeno tre soluzioni possibili che dovranno essere valutate adeguatamente, per fattibilità e tempistiche. Tra queste anche una ipotesi di un passaggio a raso, ma in tal caso ci sarebbe l’ostacolo della creazione di un mini passaggio a livello per oltrepassare il nodo dei binari.

Parecchio più attuabili le idee di due scavalchi collocati a diverse altezze e in differenti posizioni. Si attende ora la risposta del Comune.

