Paderno Dugnano: auto in fuga, gli agenti della Polizia locale al lavoro (Foto by Pier Mastantuono)

Paderno Dugnano, sperona l’auto in sosta e se ne va: identificata grazie alle telecamere La polizia locale di Paderno Dugnano ha rintracciato grazie ai filmati dei varchi di video sorveglianza l’autista che domenica sera ha speronato un’auto parcheggiata e si è allontanata senza fermarsi.

In questo 2020 la città di Paderno Dugnano completerà la dotazione di varchi video sorvegliati, con la installazione di videocamere all’ultimo accesso di via Valassina. Ma il sistema di videocontrollo stradale continua a fornire informazioni utili per le indagini della polizia locale agli ordini del comandante Lucio Dioguardi. Come accaduto domenica sera quando un padernese residente nella zona di via Gramsci si è accorto con disappunto, che qualcuno aveva speronato la sua auto Fiat modello Freemont parcheggiata sotto casa, senza fermarsi.

Gli agenti di pattuglia hanno prontamente effettuato i rilievi del caso. Rinvenendo tracce di vernice bianca sulla fiancata dell’auto ferma nel parcheggio della zona sud della città e anche pezzi di carrozzeria di un altro veicolo, sparsi sull’asfalto. Presumibilmente riconducibili questi, alla macchina di chi non si era fermato dopo lo scontro. Il resto lo hanno fatto gli agenti della centrale, posizionati davanti ai monitor, che si sono messi sulle tracce del veicolo di colore bianco analizzando i passaggi presso il vicino varco video sorvegliato, che è attivo in quella zona sud della città di Paderno. Calcolando i tempi, hanno individuato senza margine di errore l’autore del danneggiamento. Alla fine gli agenti sono risaliti alla Jeep Compass condotta da una padernese. Convocata in Comando, si è presentata con la stessa macchina danneggiata ammettendo le proprie colpe. Ora sarà l’assicurazione a pagare i danni procurati all’auto in sosta mentre l’omessa fermata è stata sanzionata ai sensi del codice della strada.

Paderno Dugnano: l’auto che ha provocato i danni, bloccata e messa sotto sequestro

