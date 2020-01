Paderno Dugnano: ragazzino si sente male in biblioteca

PADERNO - MALORE IN BIBLIOTECA i soccorsi (Foto by Pier Mastantuono)

Un ragazzo di 14 anni è stato soccorso nella serata di giovedì 9 gennaio all’interno della biblioteca Tilane di Paderno Dugnano. Il giovane si è sentito male quando erano passate le 17 da pochi minuti, i primi a soccorrerlo sono stati gli amici che in quel momento si trovavano con lui. All’arrivo del personale della Croce d’Argento di Limbiate e della pattuglia dei carabinieri di Sesto San Giovanni il minore si era ripreso ed è uscito con le proprie gambe, barcollando per affidarsi alle cure dei sanitari, che hanno classificato il malore come intossicazione da sostanze pericolose. Coadiuvati dal racconto degli amici che hanno permesso di capire cosa avesse assunto. Il 14enne è stato visitato in attesa dei genitori, che lo hanno riaccompagnato a casa. Non è stato necessario il ricovero.

