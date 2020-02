Paderno Dugnano: investito sulle strisce davanti alla stazione di Palazzolo Incidente venerdì sera a Palazzolo davanti alla stazione. Un uomo di 36 anni è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonale. Trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate.

Un pedone investito sulle strisce nella zona della stazione di Palazzolo e traffico del rientro impazzito a Paderno Dugnano quando erano da poco passate le 20 di venerdì 31 gennaio. A causare l’ingorgo in uno dei punti strategici della viabilità di passaggio interna alla città, un’auto in transito che ha travolto un passante che stava attraversando il passaggio pedonale che collega il parcheggio di via Manzoni al marciapiede che costeggia la ditta Clariant. Il ferito di 36 anni è finito sull’asfalto procurandosi fratture e un trauma cranico. All’arrivo della pattuglia della Polizia locale è stato avvolto nella coperta termica, facendo temere il peggio alle decine di automobilisti in spostamento dal piazzale della stazione di Palazzolo. In realtà la vittima dell’investimento è rimasta sempre cosciente e all’arrivo dell’equipaggio di Seregno Soccorso è stato condotto all’Ospedale di Garbagnate dove è arrivato in codice giallo e fuori pericolo. La viabilità è tornata alla normalità solo attorno alle 21.

Paderno investimento pedone

(Foto by Pier Mastantuono)

