Paderno Dugnano, incendio in un deposito edile: nessun ferito, salvati e rianimati dei conigli VIDEO - FOTO FOTO - VIDEO - Un incendio di ampie dimensioni ha distrutto un deposito edile in località Baraggiole, nella tarda serata di martedì. È ancora ignota l’origine del rogo che ha devastato l’insieme di tettoie e baracche a destinazione di deposito nella zona nord-est di Paderno Dugnano, all’altezza dei terreni che confinano con Nova Milanese.

Paderno incendio: il soccorso agli animali

Non ci sono feriti ma i numerosi mezzi dei vigili del fuoco hanno proseguito la loro opera di spegnimento fino alla mezzanotte, mettendo tra l’altro in salvo i pochi animali da cortile allevati dai proprietari dell’attività all’interno del perimetro interessato dall’evento. Pompieri e operatori della Croce Rossa si sono occupati di rianimare i conigli avvalendosi, tra l’altro di respiratori artificiali, nel tentativo di salvare loro la vita. Sul posto anche i carabinieri della Tenenza di via Toscanini che hanno monitorato l’intera operazione di spegnimento tramite 3 autopompe dei vigili del fuoco che si sono date il cambio sul luogo del rogo fino alla completa messa in sicurezza della situazione.

Il Comune di Muggiò nella serata ha invitato i cittadini, in particolare di Taccona, a tenere le finestre chiuse in via precauzionale.

