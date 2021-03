Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Pier Mastantuono)

L’incendio a Cassina Amata (Foto by Pier Mastantuono)

Paderno Dugnano: in fiamme il tetto di una casa a Cassina Amata Gravi danni a un’abitazione di Cassina Amata, a Paderno Dugnano, per l’incendio divampato la mattina di giovedì 18 marzo: sul posto con i vigili del fuoco anche Croce rossa, carabinieri e polizia locale.

Un incendio divampato all’ultimo piano di una palazzina di via Costa 17 a Cassina Amata, a Paderno Dugnano, ha causato danni gravi al tetto con danni anche ai palazzi vicini. L’incendio è divampato attorno alle 6 di giovedì 18 marzo dalla canna fumaria di un camino di una abitazione di questo insediamento al confine tra il quartiere di Cassina Amata e Senago.

L’unica persona che in quel momento era presente nei locali, la padrona di casa, è stata fatta uscire rapidamente dalle decine di vigili del fuoco giunti sul posto da tutte le caserme della zona. I volontari della Croce rossa di Cesano Maderno hanno provveduto a dotarla di una tuta isolante anti batterica di protezione indossata durante la sosta in strada. L’opera di spegnimento delle fiamme previo scoperchiamento del tetto da parte dei pompieri, particolarmente difficoltosa per l’avanzamento del rogo nel sottotetto con interessamento delle abitazioni confinanti, si è protratta fino alla tarda mattinata. Sul posto anche diverse pattuglie dei carabinieri e della polizia locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

