Paderno Dugnano, il sindaco di Milano Sala nomina Silvana Carcano nel Cda della municipalizzata di mobilità e ambiente Candidata governatrice della Lombardia e già consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle dal quale è fuoriuscita da tempo, entra nel cda della Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio.

Pochi giorni prima della pausa di ferragosto il sindaco di Milano Giuseppe Sala nomina la padernese Silvana Carcano membro del consiglio di amministrazione della Amat, la municipalizzata meneghina che si occupa di mobilità e ambiente. Carcano, candidata governatrice della Lombardia e già consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle dal quale è fuoriuscita da tempo, entra nel cda della Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio.

Amat è una struttura tecnica del Comune di Milano che svolge servizi a supporto delle funzioni comunali in materia di pianificazione e programmazione in tema di sviluppo del territorio, della mobilità e del trasporto pubblico. La professionista di Palazzolo manterrà il suo ruolo nella commissione nazionale Anti-Mafia, perchè, come da lei stesso sottolineato «non c’è nessuna incompatibilità secondo il Decreto Legislativo n. 39/2013. Soddisfatta? Sono rimasta piacevolmente sorpresa di questa scelta, mi occupavo di sostenibilità quando ancora in giro non si conosceva il significato di questo termine e sono tornata ad occuparmene una volta chiuso con la politica.

Effettivamente il mio studio professionale lavora molto su questo tema. E mi fa piacere che il sindaco Sala abbia ricordato e riconosciuto il lavoro fatto in Expo. La competenza, la professionalità e la serietà (nonché l’onestà) evidentemente ripagano. Farò del mio meglio per la mia città». In effetti, il sindaco Sala ha commentato la nomina facendo riferimento proprio all’attenzione e alla professionalità mostrate da Silvana Carcano ai tempi di Expo 2015.

