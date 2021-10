Paderno Dugnano, festa per i 60 anni della Croce Rossa (Foto by Pier Mastantuono)

Paderno Dugnano, grande festa per la Croce Rossa: una giornata per celebrare i 60 anni di attività La giornata con tutte le autorità e con i volontari e operatori della Cri capitanata dalla presidentessa Alice Rossetti si è aperta con i discorsi istituzionali e con la consegna delle benemerenze ai veterani

Grande festa per il Sessantesimo della Croce Rossa di Paderno Dugnano per tutta la giornata di domenica 3 ottobre, presso il Cinema Multisala Le Giraffe di via Brasile. La giornata con tutte le autorità e con i volontari e operatori della Cri capitanata dalla presidentessa Alice Rossetti, si è aperta con i discorsi istituzionali e con la consegna delle benemerenze ai veterani dell’attività del presidio di via Marzabotto: 8 i premiati per i 15 anni di attività, 6 per i 25 e uno per i 35 anni, Loredana Scarabelli.

Anche la presidentessa Rossetti ha ritirato un riconoscimento per i suoi 15 anni di servizio. La giornata prosegue nel pomeriggio con giochi per i più piccoli, una conferenza tra passato e presente della Croce Rossa padernese, che partì nel 1961 dalla sede di allora in via Fanti d’Italia e sotto la presidenza di Patrizia Bernardelli, oggi ancora attiva nell’associazionismo e alla guida della Clinica di via Maresciallo Giardino. La cittadinanza è invitata a partecipare, fino all’ultimo appuntamento serale del Quiz Show.

