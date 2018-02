Paderno Dugnano, bomba inesplosa allo sportello bancomat Bomba inesplosa alla banca di via Gramsci a Paderno Dugnano. Probabilmente sarebbe dovuta servire per far saltare lo sportello bancomat. Se ne è accorto un utente che si era avvicinato per prelevare. Sul posto gli artificieri

Allarme bomba nella mattinata di oggi, all’agenzia padernese della Banca Intesa di via Gramsci. Attorno alle 8 un cittadino avvicinatosi per prelevare ad uno dei tre sportelli automatici della succursale, si è accorto che nella notte era stato posizionato un involucro che a una verifica attenta poi si è rivelato essere una bomba. Sul posto sono subito accorsi i carabinieri di Paderno e la Polizia locale che hanno provveduto ad isolare la strada che dal centro porta verso il confine territoriale con Cusano Milanino. Dopodichè gli artificieri dell’Arma hanno avviato la delicata opera di verifica, che ha condotto alla certezza che si trattava di una bomba di fattura artigianale che probabilmente sarebbe dovuta servire a fare saltare i bancomat.

Esiste la certezza quindi che si sia trattato di una azione a scopo di furto con scasso, pensata e messa in atto da anonimi entrati in azione nella notte. Probabile che, mentre stavano mettendo in atto la loro impresa criminosa siano stati disturbati e siano dovuti scappare in tutta fretta, lasciando l’esplosivo sul posto. Per accertare nel dettaglio l’esatta dinamica di quanto avvenuto a notte fonda, sarà decisiva la verifica sulle immagini della videosorveglianza in possesso dei carabinieri. Gli artificieri hanno trasportato l’ordigno alla Cava Nord dove è stato fatto brillare in sicurezza. In un paio di ore al massimo l’emergenza è rientrata e via Gramsci è stata riaperta al traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA