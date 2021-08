Lo stop scritto in maniera errata a Paderno (Foto by Pier Mastantuono)

Paderno Dugnano, a Palazzolo c’era uno stop sbagliato. Gli operai lo ridisegnano E’ capitato in via Villoresi, strada secondaria. Gli operai sono già intervenuti per sistemare la scritta e ridipingerla in maniera corretta

Paderno Dugnano entra nei Meme e nelle foto ironiche dei Social, con la scritta “Stop” scritta in maniera sbagliata. E il sindaco Casati minaccia una azione legale per danno di immagine a carico dell’impresa incaricata, visto che da queste parti casi del genere non sono mai verificati in passato. Fino ad oggi la città di Paderno al massimo aveva avuto strisce pedonali rifatte a metà, in maniera non completa. Tre strisce bianche che si concludevano nel nulla, e via verso la pausa pranzo senza curarsi di finire la verniciatura.

Stop sbagliato, la correzione

(Foto by Pier Mastantuono)

Mai si era verificata l’inversione delle lettere della parola Stop, come nella peggiore tradizione delle fotografie ridicole che imperversano sui Social. Ieri, giovedì 5 agosto in via Villoresi anche Paderno Dugnano ha avuto il suo battesimo in tal senso, forse complice il caldo. O anche solo l’aria di vacanze.

E’ capitato in via Villoresi a Palazzolo, strada secondaria del quartiere ma vicina a quella via Meda dove l’incidentalità è molto forte e da anni, da decenni i residenti chiedono un intervento di messa in sicurezza. Gli operai sono intervenuti nella mattina di venerdì 6 agosto per ridisegnare la scritta in maniera corretta. E il sindaco Casati minaccia provvedimenti per tutelare l’immagine di una città dove, errori del genere fino ad ora non si erano mai verificati.

