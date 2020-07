Paderno: camion abbatte le sbarre del passaggio a livello di Palazzolo, traffico ferroviario rallentato Una pattuglia della Polizia locale ha presidiato l’intersezione per ore, consentendo ai convogli in transito di passare, pur a velocità molto ridotta. Inevitabile una serie di ritardi anche pesanti.

Forti rallentamenti per i treni di Ferrovie Nord, costretti per tutto il pomeriggio di mercoledì 1 luglio a transitare a passo d’uomo davanti al passaggio a livello di Palazzolo, abbattuto da un camion che ha provato a oltrepassare l’intersezione di via Coti Zelati-Monte Sabotino mentre le sbarre si stavano abbassando. Il conducente, che ha divelto completamente la sbarra dalla parte di via Sabotino, non si è fermato provando a far perdere le proprie tracce.

Una pattuglia della Polizia locale ha presidiato l’intersezione per ore, consentendo ai convogli in transito di passare, pur a velocità molto ridotta. Inevitabile una serie di ritardi anche pesanti sui tempi di percorrenza del passaggio a livello in corrispondenza della stazione di Palazzolo. Starà ora agli stessi agenti e agli incaricati di Ferrovie Nord individuare il fuggitivo, anche avvalendosi delle immagini della video sorveglianza di stazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA