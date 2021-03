Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Carabinieri in azione a Paderno, controllato un bar

Paderno, bar del centro commerciale serve bevande a dieci clienti. Arrivano i carabinieri: chiuso per cinque gironi Continuano i controlli da parte dei carabinieri per verificare il rispetto delle norme anti Covid. A Paderno Dugnano bar chiuso per cinque giorni: c’erano dieci clienti che consumavano bevande alle 18.30

Continuano i controlli dei Carabinieri per far rispettare le norme anti-covid da parte di clienti e gestori di bar e ristoranti. Sabato 13 marzo nel pomeriggio , intorno alle 18.30, i Carabinieri della locale Tenenza, insieme a quelli della Stazione di Cormano, sono intervenuti a seguito di segnalazioni di assembramenti, in un bar all’interno del centro commerciale, di proprietà di un italiano di 38 anni.

Quando i militari sono arrivati c’erano una decina di avventori che stavano consumando delle bevande. I clienti, però, si sono subito dati alla fuga. Il proprietario, invece, è stato sanzionato. L’esercizio commerciale è stato chiuso per 5 giorni.

