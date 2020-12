PADERNO - Autocisterna ribaltata sulla Rho Monza ingresso in Milano Meda direz Sud (Foto by Pier Mastantuono)

Paderno, autocisterna si ribalta all’ingresso della Milano-Meda: gasolio sulla carreggiata, code - VIDEO Rho-Monza bloccata e traffico in tilt allo svincolo in entrata sulla Milano-Meda nella tarda mattinata del 22 dicembre a causa del ribaltamento di una autocisterna che ha perso il carico di gasolio.

Rho-Monza completamente bloccata e traffico in tilt allo svincolo della Rho-Monza in entrata sulla Milano-Meda, nella tarda mattinata del 22 dicembre. A causare il pronto intervento dei vigili del fuoco e di altri mezzi di soccorso, è stata una autocisterna che si è rovesciata su un fianco riversando sull’asfalto il carico di gasolio. Attorno alle 11.30 sono giunti sul posto i mezzi delle forze dell’ordine e dei pompieri che hanno immediatamente isolato la curva della provinciale che segna l’ingresso in Mi-Me direzione Milano.

Sull’asfalto è stato riversato un quantitativo sufficiente di materiale assorbente, sebbene fin da subito non sussistessero rischi di esplosionie. Il conducente del camion, risultato negativo all’alcoltest, avrebbe raccontato ai carabinieri che durante il transito in prossimità dello svincolo ha dovuto effettuare una manovra improvvisa per evitare un’auto spostatasi all’ultimo momento in direzione di Monza.

La brusca frenata ha causato il rovesciamento del mezzo con immediato sversamento dei liquidi combustibili che stava trasportando. Il conducente 71enne non ha riportato ferite nella carambola, così come il conducente dell’auto coinvolta anch’essa.

