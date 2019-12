Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Pacchi regalo da Amatrice per le famiglie di Desio in difficoltà grazie al Rotary di Meda Il Rotary club di Meda e delle Brughiere ha donato dei pacchi da distribuire alle famiglie di Desio in condizioni di difficoltà, segnalate dai Servizi sociali del Comune. I doni sono stati realizzato acquistando prodotti provenienti dalla zona terremotata di Amatrice.

Un regalo sotto l’albero per alcune famiglie bisognose di Desio. Autore del gesto speciale è il Rotary club di Meda e delle Brughiere che ha donato dei pacchi da distribuire alle famiglie desiane in condizioni di difficoltà, segnalate dai Servizi sociali del Comune. «Ringrazio a nome di tutti i miei cittadini il presidente Giuseppe La Mantia e il prefetto Mario Vago del Rotary club di Meda e delle Brughiere per l’attenzione e la sensibilità di solidarietà dimostrate nei confronti di chi è meno fortunato – dichiara il Sindaco Roberto Corti -. Ma questa iniziativa ha una duplice valenza: se da un lato questa azione rappresenta una preziosa testimonianza di vicinanza, dall’altro aiutano anche la popolazione di Amatrice, colpita dal terremoto nel 2016, poiché i doni contenuti nei pacchi regalo sono stai acquistati proprio dai produttori locali di quella zona». I pacchi saranno distribuiti a cura dal comitato locale della Croce Rossa di Desio.

