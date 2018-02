I carabinieri raccolgono testimonianze per ricostruire l’accaduto (Foto by Edoardo Terraneo)

Ottantenne investita a Nova Milanese mentre sta andando a messa, è grave Una ottantenne è stata trasportata in gravissime condizioni domenica mattina 11 febbraio all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata vittima di un investimento stradale a Nova Milanese, in via Venezia, di fronte alla chiesa di San Bernardo. Sul posto i carabinieri per ricostruire l’accaduto che, al momento, appare ancora piuttosto confuso.

Sul posto i carabinieri per ricostruire l’accaduto che, al momento, appare ancora piuttosto confuso: la donna, secondo una prima versione, sarebbe scesa dall’auto del marito, coetaneo, per andare a Messa quando sarebbe accaduto l’incidente. I militari, che al loro arrivo hanno trovato un’auto danneggiata, stanno raccogliendo testimonianze per capire chi sia stato responsabile dell’investimento.

