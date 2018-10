Osterie d’Italia 2019: ecco i locali premiati da Slow Food in Lombardia Chiocciole, Bicchieri e Formaggi: ecco chi sono i locali premiati dall’edizione 2019 di Osterie d’Italia, la guida gastronomica di Slow Food. In Brianza la scelta cade ancora su Carate.

È ancora il ristorante La Piana il miglior approdo degli amanti della cucina Slow Food in Brianza: la guida “Osterie d’Italia” oltre a segnalare il locale di Carate Brianza lo premia sia per la selezione dei formaggi sia per la carta dei vini. In tutto l’edizione 2019, curata da Marco Bolasco ed Eugenio Signoroni, suggerisce 85 locali della Lombardia sui 1.617 scelti in Italia e attribuisce la Chiocciola (i locali più i sintonia con il movimento nato a Bra) a 21 osterie.

«Le osterie italiane sono sempre di più sulla bocca di tutti, perché gli osti sono diventati nuovamente il fulcro del discorso gastronomico italiano degli ultimi tempi. E proprio per questo una definizione, per quanto dai confini morbidi, ci vuole - hanno detto i curatori - . Per questo abbiamo pensato a un decalogo, dieci idee sulle quali ci confronteremo a partire da oggi per trovare parole comuni che ci permettano di sintetizzare le storie della guida e raccontare al meglio a chi la legge cos’è un’osteria secondo Slow Food».

La guida, che costa 22 euro per 896 pagine, rispetto al passato ha integrato 133 nuove segnalazioni e ha individuato 279 Chiocciole in tutti il Paese. Ecco l’elenco dei ristoranti non solo segnalati ma anche premiati da Slow Food.

TUTTE LE CHIOCCIOLE DELLA LOMBARDIA

Burligo - Palazzago Bg

Le Frise - Artogne Bs

La Madia - Brione Bs

Al Resù - Lozio Bs

I FORMAGGI

Visconti - Ambivere Bg

Al GiGianca - Bergamo

Dispensa Pani e Vini - Adro Bs

Le Frise - Artogne Bs

La Madia - Brione Bs

Osteria dell’Angelo - Gussago Bs

Osteria della Villetta - Palazzolo sull´Oglio Bs

Locanda degli Artisti - Cappella de´ Picenardi Cr

Il Gabbiano - Corte de´ Cortesi con Cignone Cr

Trattoria dell’Alba - Piadena Cr

Lago Scuro - Stagno Lombardo Cr

Cascina Galbusera Nera - La Valletta Brianza Lc

Sali e Tabacchi - Mandello del Lario Lc

La Piana - Carate Brianza Mb

Ratanà - Milano

L’Osteria del Treno - Milano

Hostaria Viola - Castiglione delle Stiviere Mn

Fugazza - San Damiano al Colle Pv

Prato Gaio - Montecalvo Versiggia Pv

Guallina - Mortara Pv

Trippi - Montagna in Valtellina So

Altavilla - Bianzone So

Osteria del Crotto - Morbegno So

LE BOTTIGLIE

Ai Burattini - Adrara San Martino Bg

Visconti - Ambivere Bg

Burligo - Palazzago Bg

Al GiGianca - Bergamo

Dispensa Pani e Vini - Adro Bs

La Madia Brione - Bs

Da Sapì - Esine Bs

Osteria dell’Angelo - Gussago Bs

Trattoria del Muliner - Iseo Bs

Osteria della Villetta - Palazzolo sull´Oglio Bs

Castello - Serle Bs

La Miniera - Tignale Bs

Locanda degli Artisti - Cappella de´ Picenardi Cr

Il Poeta Contadino - Casalbuttano ed Uniti Cr

Il Gabbiano - Corte de´ Cortesi con Cignone Cr

Caffè la Crepa - Isola Dovarese Cr

Trattoria dell’Alba - Piadena Cr

Lago Scuro - Stagno Lombardo Cr

Sali e Tabacchi - Mandello del Lario Lc

La Piana - Carate Brianza Mb

Le Due Colonne - Truccazzano Mi

Ratanà - Milano

Stazione - Castel d´Ario Mn

Mangiare Bere Uomo Donna - Suzzara Mn

Da Bortolino - Viadana Mn

Al Ponte - Acquanegra sul Chiese Mn

Hostaria Viola - Castiglione delle Stiviere Mn

Locanda delle Grazie - Curtatone Mn

Al Casello - Retorbido Pv

Osteria del Campanile - Torrazza Coste Pv

Prato Gaio - Montecalvo Versiggia Pv

Guallina - Mortara Pv

Trippi - Montagna in Valtellina So

Osteria del Crotto - Morbegno So

LE OSTERIE ATTENTE ALL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA

Visconti - Ambivere Bg

Trattoria del Muliner - Iseo Bs

Ratanà - Milano

