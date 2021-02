Ospedali di Vimercate e Desio: pazienti Covid in leggera salita

A mercoledì 3 febbraio sono complessivamente 110 rispetto ai 101 del 29 gennaio, 8 in più a Vimercate (61) e uno in più a Desio (49). Dieci in tutto i malati dotati di caschetto cpap. Carate Brianza resta Covid-free